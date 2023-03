Ricardo Soares: "Festejar é a beleza do futebol. Foi uma grande arbitragem"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Estoril, após a derrota no Dragão com o FC Porto (3-2), na 24.ª jornada da Liga Bwin

Arbitragem: "Grande jogo do Gustavo [Gustavo Correia, árbitro do jogo], da parte do FC Porto. Nós também correspondemos. É bom realçar a grande arbitragem que fez."

Provocação de Francisco Geraldes nos festejos do golo? "Com franqueza não vi, não sei a que festejos se está a referir. A única coisa que eu sei é que quero os meus jogadores a festejar muitos golos. Seja aqui seja onde for. O golo é para se festejar. Agora, não posso opinar sobre algo que não vi, porque se não falava sem problemas. Falo o que quiser dentro da minha consciência. Não me apercebi. Mas quero os meus jogadores a festejar, seja aqui seja onde for, e à brava. É bom para a equipa, porque vamos precisar desses golos para atingir a manutenção. Agora se é contra o FC Porto, Benfica ou Sporting? Não quero saber disso, não é festejar contra ninguém. Este é o problema do futebol português, é acharmos que jogamos contra alguém, jogamos é uns com os outros. Depois uma equipa ganha e outra perde. Festejar golos é a beleza do futebol e quero vê-los a festejar, com respeito e educação pelo adversário. Não sei se é o caso, eu não vi."

