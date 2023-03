Ricardo Soares e o duelo com o FC Porto: "É aí que poderemos reduzir as diferenças"

Ciente de que a sua equipa será obrigada a superar-se para surpreender o FC Porto, claro favorito à partida, Ricardo Soares reforçou a confiança no plantel que tem à disposição.

O treinador do Estoril, Ricardo Soares, disse esta quinta-feira que igualar "a intensidade e a capacidade de trabalho" do FC Porto será o plano para o jogo da 24.ª jornada da I Liga.

"Acreditamos que é possível, se nós igualarmos a intensidade e a capacidade de trabalho, e, inclusive, até mesmo se superarmos essa capacidade, é aí que poderemos reduzir as diferenças", expôs o treinador estorilista, em vídeo publicado pelo clube da Linha de Cascais nas suas redes sociais.

"Cada vez acreditamos mais que somos capazes de dar a volta a esta situação. Portanto, penso que estamos no caminho certo", indicou o técnico do Estoril.

O Estoril, 15.º classificado, com 22 pontos, defronta o FC Porto, segundo, com 54 pontos, às 20:15 de sexta-feira, no estádio do Dragão, no jogo de abertura da 24.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.