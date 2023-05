Estoril: Ricardo Soares com futuro em aberto

Treinador canarinho tem recebido várias propostas nas últimas 48 horas, mas ainda não decidiu se fica no Estoril ou abraça outro projeto

Ricardo Soares continua com o futuro em aberto no Estoril. O treinador canarinho recebeu propostas de vários mercados nas últimas 48 horas. As ofertas que estão a ser devidamente analisadas, mas, ao que O JOGO apurou, não foi tomada nenhuma decisão. Além disso, a continuidade na Amoreira não está descartada, até porque as duas partes estão satisfeitas com o trabalho realizado.

No contrato de Ricardo Soares com o Estoril há uma opção para renovar por mais um ano, esta que ainda não foi acionada, mas o prazo para o fazer termina em breve. Recentemente, o técnico, de 48 anos, disse estar comprometido com o projeto, mas foi sempre cauteloso no discurso, sem garantir que continuava no comando do clube na próxima época.

Contratado em março para render Nélson Veríssimo, Ricardo Soares conquistou 13 pontos em 12 jogos, registo que foi suficiente para garantir a permanência na I Liga.