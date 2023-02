Ricardo Soares atento ao jogo entre Sporting e Estoril

Novo treinador será apresentado na terça-feira e vai tirar notas do jogo de Alvalade.

Ricardo Soares ainda não vai estar no banco do Estoril esta segunda-feira, em Alvalade, mas estará com certeza atento ao jogo da sua nova equipa e até há a possibilidade de ir ao estádio, para fazer uma observação mais pormenorizada dos jogadores que vai comandar a partir de amanhã. O treinador, de 48 anos, foi o escolhido pela SAD canarinha para substituir no comando técnico Nélson Veríssimo, que não resistiu aos maus resultados e deixou o clube no 15.º lugar da Liga Bwin, com 22 pontos.

À margem da troca de treinadores, Rodrigo Martins garantiu que o grupo "está focado, unido e motivado" para jogar em casa dos leões. "Sabemos que será um jogo complicado. O Sporting é uma equipa que luta pelos lugares cimeiros e está motivada pela vitória europeia. Vamos procurar dar tudo neste encontro e fazer o que nos compete. Com as nossas armas, podemos fazer algo positivo e surpreender o Sporting", analisou o extremo canarinho.

Lucas Áfrico é a única baixa no Estoril. O central, de 28 anos, recupera de uma lesão muscular e não é opção para Pedro Guerreiro, treinador dos sub-23 que vai comandar a equipa em Alvalade.