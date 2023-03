Ricardo Soares após o FC Porto-Estoril: "Frustrados não somos, mas merecíamos pontos"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Estoril, após a derrota no Dragão com o FC Porto (3-2), na 24.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "O FC Porto venceu e portanto foi mais eficaz, o futebol é assim. Fizemos um jogo interessante taticamente na primeira parte, os jogadores trabalharam muito, identificámos os pontos fortes do FC Porto. Não fomos tão agressivos ao portador. O FC Porto foi muito agressivo na reação à perda dificultando o nosso contragolpe. Depois conversámos e se tivéssemos a capacidade de atacar os espaços que estavam lá podíamos voltar ao jogo e lutar pelos pontos. Frustração não, trabalhamos muito e frustrados não somos. Há é um espírito de missão e crença muito forte para alterar os acontecimentos. Merecíamos pontos."

Notas positivas: "Tivemos sempre em jogo, esteve sempre em aberto. O FC Porto na segunda foi melhor que nós, teve controlo mais forte, mas tirando os golos não me lembro de nenhuma oportunidade clara. Disse que se tivéssemos capacidade de igualar a capacidade de trabalho e agressividade no bom sentido teríamos possibilidades."

Arbitragem: "Grande jogo do Gustavo [Gustavo Correia, árbitro do jogo], da parte do FC Porto. Nós também correspondemos. É bom realçar a grande arbitragem que fez."

Desafio: "Aceitei este desafio, claramente o maior da minha vida, porque acredito nele. Confio nos jogadores, mas não gosto de pedir coisas que não estão identificadas por eles. Tenho de ter alguma calma. Não gosto de pedir coisas que não se trabalham. Vamos trabalhar e depois pedir. Precisamos é de pontos e vamos à procura deles."