Regresso ao trabalho lento e a conta-gotas no Estoril

Alguns jogadores já começaram a voltar aos trabalhos, após fim do isolamento profilático

É um regresso ao trabalho lento e a conta-gotas na estrutura da SAD do Estoril, depois de uma semana atípica. Os canarinhos foram assolados por um surto de covid-19, que infetou pelo menos 30 elementos da estrutura, entre jogadores, equipa técnica e restante staff, situação que levou a um pedido para adiar a receção ao FC Porto, agendada para sábado, algo que foi recusado pelos portistas.

Bruno Pinheiro, treinador estorilista, já pôde ontem contar com mais alguns jogadores no treino, entre eles o guarda-redes Thiago Silva, os médios Rosier e Romário Baró e os extremos Xavier e Chiquinho. Estes foram os primeiros atletas a testar positivo e, por isso, já saíram do isolamento.

Hoje, o técnico já deve ter o grupo mais composto para o derradeiro treino antes da receção ao FC Porto. Uma sessão que, porém, terá limitações, dada a condição física dos jogadores, após alguns dias sem treinar.