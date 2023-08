Raúl Parra oficializado como reforço do Estoril

Lateral-direito espanhol de 23 anos, que representava o Cádiz, assinou um contrato válido até 2026.

Depois de ter oficializado, ao início da tarde, a contratação do central internacional francês Mangala, o Estoril anunciou, há minutos, que Raúl Parra é reforço do plantel de Álvaro Pacheco.



O defesa-direito espanhol de 23 anos, que em 2022/23 participou em 20 jogos pelo Mirandés, por empréstimo do Cádiz, onde fez seis jogos na segunda metade da época, assinou um contrato válido até 2026. "A espalhar magia até 2026", escreveu o clube nas páginas das redes sociais.



Depois de Volnei (ex-Oliveirense) e de Mangala, Raúl Parra é, assim, o terceiro reforço para a defesa do plantel estorilista que já conta com dez caras novas para 2023/24.