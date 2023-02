Rafik Guitane reforça o Estoril para a segunda metade da temporada

Com dupla nacionalidade, francesa e argelina, Rafik Guitane junta-se ao conjunto orientado por Nélson Veríssimo.

O médio Rafik Guitane é reforço do Estoril para a segunda metade da temporada, proveniente dos franceses do Reims, informou na terça-feira o atual 14.º classificado da I Liga.

O futebolista internacional sub-19 francês, de 23 anos, conta no currículo com passagens pelo Le Havre e o Rennes, ambos em França, e também pelo Marítimo, tendo atuado na I Liga por duas temporadas, nas quais disputou 60 jogos e marcou cinco golos.

Com dupla nacionalidade, francesa e argelina, Rafik Guitane junta-se ao conjunto orientado por Nélson Veríssimo, que no domingo foi derrotado pelo Famalicão por 1-0, passando a ocupar o 14.º lugar do campeonato, com 19 pontos conquistados em 17 jogos disputados - tem um jogo em atraso, contra o Boavista, que se realizará em 9 de fevereiro.