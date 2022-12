Quebra de energia a uma hora do início do jogo

A uma cerca de uma hora do início do Estoril-Boavista uma quebra de energia deixou o jogo da 14ª jornada da Liga Bwin em risco.

Apesar dos esforços do clube da Linha, os holofotes não voltaram a ligar-se. A meia hora do início da partida, marcada para as 19h00, as equipas continuavam no balneário e circulavam já rumores de que o jogo seria mesmo adiado.