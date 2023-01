"Pizzi? Todos os jogadores que vêm acrescentar valia à equipa são bem-vindos"

Declarações do treinador Nélson Veríssimo após o Marítimo-Estoril (1-0) da 17ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Entrámos muito mal no jogo e temos de reconhecer que estamos em alta competição e os erros que cometemos pagam-se caros. O erro que cometemos ao sofrer um golo aos três minutos, independentemente de ser de bola parada ou não, custou três pontos à equipa. Obviamente, que não foi só por esse lance específico, porque com o decorrer do jogo tivemos oportunidades suficientes para sair daqui com outro resultado, mas não conseguimos."

A perder: "O desenrolar do jogo fica muito marcado por termos começado a perder, até porque estrategicamente tínhamos preparado outro tipo de abordagem e tivemos de retificar logo, em desvantagem tinha que ser. Fizemos o suficiente para marcar golos, mas não foi um jogo muito bem conseguido no que toca ao nosso momento com bola. Quando o Marítimo esteve a jogar com menos um, com o decorrer do tempo, faltou-nos alguma capacidade de discernimento na forma como tínhamos de jogar nas zonas de finalização."

Perspectiva: "Viemos aqui numa perspetiva de lutar pelos três pontos, começamos o jogo a perder e é essa a lição que levamos daqui hoje. Temos de aproveitar e ser eficazes perante as oportunidades que vamos criando e os erros que vamos cometendo vão nos custando pontos e vitórias e isso tem sempre o seu preço no sentido que passamos mais uma jornada, após um jogo bem conseguido com o Casa Pia. Queríamos dar continuidade, mas não demos essa continuidade e temos de assumir a responsabilidade."

Interesse em Carlos Eduardo, do Palmeiras: "Fala-se de muitos nomes. Obviamente que temos de ir ao mercado. As posições estão identificadas. O Estoril não foge à regra, o próprio Marítimo já foi ao mercado. Todas as equipas estão a procurar reforçar os seus planteis e nós não fugimos à regra. Está a falar num nome entre outros que poderão ser possibilidade."

Interesse em Pizzi: "Todos os jogadores que vêm acrescentar valia à equipa são bem-vindos. Fala no Pizzi, como outros jogadores que temos debaixo de olho, que obviamente, gostaríamos de contar para acrescentar essa qualidade e competitividade ao plantel".