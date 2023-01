"Pizzi? Fiz uma abordagem e até ao dia 31 de janeiro tudo é possível"

Diretor desportivo do Estoril falou sobre o interesse no médio português.

Pedro Alves, diretor desportivo do Estoril, confirmou contactos com Pizzi, ex-jogador do Benfica que atualmente alinha no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

"Não fechei. Gostaria de fechar, como é lógico. Há interesse em todos os bons jogadores. Se o Braga também está interessado? Não sei, tem de ligar ao António Salvador. As notícias valem o que valem. Comigo não tem nada assinado, a verdade é essa", afirmou ao Canal 11, esta quarta-feira.

"Falei com o Pizzi, sim, mas até de outras coisas. Tendo um jogador resolvido do ponto de vista financeiro como o Pizzi e havendo essa possibilidade de regressar a Portugal... Se o Pizzi cabe no nosso plantel? Claramente. Se cabe no orçamento, ele é que tem de decidir mediante a nossa oferta. Não lhe fiz qualquer proposta sobre anos de contrato, simplesmente fiz uma abordagem, como abordo muitos outros bons jogadores. Até dia 31 tudo é possível", vincou ainda Pedro Alves.

Em Portugal, o médio de 33 anos representou Benfica, Braga, Paços de Ferreira, Covilhã e o Ribeirão. Passou também pelo Atlético de Madrid, pelo Deportivo da Corunha, pelo Espanhol e pelo Basaksehir.