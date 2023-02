Pedro Guerreiro e o desafio impensável: de adjunto dos sub-23 à estreia em Alvalade

Treinador dos sub-23 vai dirigir a equipa em Alvalade, cenário improvável no início da época, quando era adjunto na formação secundária. E também já trabalhou no Sporting.

Aos 35 anos, Pedro Guerreiro prepara-se para alcançar um marco assinalável na ainda curta carreira de treinador: vai estrear-se como técnico principal na Liga Bwin e logo em Alvalade, um dos maiores palcos nacionais. Isto porque foi o escolhido da SAD do Estoril para comandar interinamente a equipa principal antes da chegada de Ricardo Soares, que vai substituir Nélson Veríssimo no cargo.

Uma estreia de fogo, ante o Sporting, mas também aliciante na divisão maior do futebol português e que no início da época parecia improvável para o atual treinador dos sub-23 do Estoril.

No verão de 2022, quando se iniciaram os trabalhos na Amoreira, Pedro Guerreiro iniciou a temporada como adjunto de Fernando Valente na equipa secundária dos canarinhos. Porém, acabou por assumir a liderança do projeto em outubro, quando o experiente treinador, 63 anos, deixou o cargo.

Nos sub-23, Pedro Guerreiro qualificou os jovens estorilistas para a fase de apuramento de campeão da Liga Revelação e ajudou a que alguns jovens tivessem oportunidades na equipa principal, como Félix, João Marques e Rouai.

Agora, surge-lhe a oportunidade de comandar o Estoril num jogo da Liga Bwin, para alguém que no ano passado fazia parte da equipa técnica liderada por Bruno Pinheiro na Amoreira. A estreia acontece frente ao Sporting, clube no qual foi adjunto dos sub-23 em 2020/21. A sua carreira também conta com passagens pelo Real Massamá e Belenenses, onde assumiu papéis de adjunto e coordenador.

Depois do jogo de Alvalade não haverá tempo para Pedro Guerreiro relaxar, já que os sub-23 do Estoril recebem amanhã o Famalicão. Os canarinhos são bicampeões da Liga Revelação e ocupam o terceiro lugar no apuramento de campeão, com sete pontos, menos dois do que Estrela da Amadora e Braga.