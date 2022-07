Passou pelo Benfica, foi promovido no Estoril e agora renova contrato

Serginho assinou um vínculo válido até 2025.

O médio português Serginho renovou contrato com o Estoril até 2025, poucas semanas depois de ter sido promovido ao plantel principal para a temporada 2022/23.

"Da série #OMágico, já assistimos às primeiras temporadas do Serginho, agora escolhemos mudar para a terceira. Depois de mais um ano de conquistas, à subida para a equipa principal junta-se a renovação até 2025," descreveu o clube, que disputa a I Liga, com uma publicação nas suas redes sociais.

Sérgio Andrade, mais conhecido como Serginho, foi transferido a meio da época 2020/2021 do Benfica, no qual representava a equipa sub-23. Numa época e meia ao serviço do clube da Linha de Cascais, o médio ofensivo disputou um total de 36 jogos pela equipa sub-23, tendo marcado sete golos.