Jordi Mboula é extremo e tem 22 anos.

Jordi Mboula vai ser reforço do Estoril. A SAD canarinha chegou a acordo com o Maiorca (Espanha) para a cedência do extremo de 22 anos, que deve ser oficializado nas próximas horas.

O ala espanhol, de 22 anos, foi formado no Barcelona e já representou o Mónaco, Cercle Brugge e Huesca. Cumpria a segunda época no Maiorca, clube pelo qual fez 14 jogos e apontou um golo na primeira fase da temporada