Lateral direito espanhol deverá ser anunciado pelo Estoril na próxima semana.

Raúl Parra vai ser reforço do Estoril e já está de malas preparadas para o novo desafio. Prova disso é que o lateral-direito espanhol, de 23 anos, já se despediu dos adeptos do Cádiz, clube ao qual estava vinculado desde 2021 e que vai ficar com uma percentagem do passe numa transferência futura.

O defesa só deve ser oficializado na Amoreira na próxima semana.