"Os jogadores foram alertados, mas o que conta é na prática"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, após a derrota por 2-0 com o Arouca, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin.

Condições do relvado: "As condições foram iguais para as duas equipas. Nós sabíamos à partida, em função da previsão de chuva para hoje e aquilo que é o nosso conhecimento do relvado, que, à medida que o tempo de jogo fosse correndo, o relvado ia ficar mais revirado. Sabíamos que a equipa que cometesse menos erros, em teoria, ganharia o jogo."

Primeira parte: "Na primeira parte, naquilo que é a minha perceção do jogo, tivemos alguma dificuldade em ser objetivos na forma como viemos jogar perante estas condições do relvado. Obviamente que os jogadores foram alertados e até treinámos algumas situações, mas o que conta é na prática. O momento em que não tivemos critério com bola é quando o Arouca recupera, tem uma transição e acaba por, numa situação de cruzamento, fazer o golo."

Jogo a partir do primeiro golo: "A partir daí, o jogo ia tornando-se mais difícil. Julgo que na segunda parte essa objetividade e adaptação que tivemos ao campo foi mais notória, tivemos mais situações de remate na baliza do Arouca. A verdade é que, num momento de transição, em que calculámos mal o nosso equilíbrio defensivo, o Arouca acabou por chegar à vantagem de dois golos. Tudo se torna mais difícil, mas, na minha opinião, a equipa nunca deixou de lutar pelo resultado."

Conclusão: "Resumidamente, ganhou a equipa que cometeu menos erros, tivemos menos dificuldades de adaptação na segunda parte do que na primeira e acabámos por sair daqui com uma derrota."