Oficial: Rodrigo Martins é reforço do Estoril

Extremo português, que se notabilizou no Mafra, assinou contrato com os canarinhos até 2025

Rodrigo Martins, extremo que se destacou no segundo escalão do futebol português e no Mafra, mais concretamente, foi anunciado esta terça-feira como reforço do Estoril, confirmou o clube canarinho nas redes sociais.

O jogador português assinou contrato até 2025, tendo já participado no regresso ao trabalho dos estorilistas, que preparam a segunda época consecutiva no mais alto patamar do futebol português.

Ao serviço do Mafra, Rodrigo Martins fez 72 jogos, marcou sete golos e produziu oito assistências. Já jogou no terceiro e no segundo escalão do futebol português, mas ainda procura a estreia na Liga Bwin.

Leia também Sporting Um "namoro antigo" do Sporting que pode custar 15 milhões Robertone, médio dos espanhóis do Almería tem 25 anos e o seu agente falou com O JOGO sobre o interesse do Sporting.