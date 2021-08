Oficial: Patrick William troca o Famalicão pelo Estoril

Redação com Lusa

Com 24 anos, o central estava desde 2019 nos famalicenses, tendo participado em 46 jogos e apontado um golo.

O defesa brasileiro Patrick reforçou o Estoril por empréstimo do Famalicão válido por uma temporada.

Com 24 anos, o central estava desde 2019 nos famalicenses, tendo participado em 46 jogos e apontado um golo no somatório de todas as competições.

Em declarações publicadas no site dos canarinhos, Patrick vincou a sua ambição de se impor na equipa.

"Venho para ajudar este grupo a conquistar vitórias e trazer a glória ao Estoril Praia", referiu.

Patrick junta-se assim aos seguintes reforços já anunciados para o plantel comandado pelo treinador Bruno Pinheiro: Meshino (Manchester City), Francisco Geraldes (Rio Ave), Ferraresi (Manchester City), Leonardo Ruiz (Sporting), David Bruno (Astra Giurgiu), Racine Coly (Amiens), Lucas Áfrico (Marítimo) e Simão Júnior (Cova da Piedade).