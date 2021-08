Oficial: depois de FC Porto e Moreirense, Ferraresi vai jogar no Estoril

O Estoril oficializou a contratação de Nahuel Ferraresi. É o terceiro clube que o defesa-central representa em Portugal.

Nahuel Ferraresi é reforço do Estoril, anunciou, esta sexta-feira, o clube recém-promovido à Liga Bwin. O defesa-central venezuelano assinou pela equipa da Linha, tal como O JOGO tinha anunciado, e prepara-se para a terceira época consecutiva em Portugal.

A primeira, 2019/20, ao serviço do FC Porto B, a segunda no Moreirense, e agora nos estorilistas, também por empréstimo do Manchester City. O Estoril fica com opção de compra no final da temporada.

"Estou muito feliz de jogar num grande clube e numa linda cidade, venho dar tudo de mim e trabalhar forte para ser uma grande temporada", referiu Ferraresi, de 22 anos, ao canal oficial do clube.