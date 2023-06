Oficial: Álvaro Pacheco é o novo treinador do Estoril

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O treinador Álvaro Pacheco, que se encontrava livre depois de ter orientado o Vizela por três épocas e meia, vai orientar o Estoril até 2024, anunciou o clube da Liga. Confirma-se assim a notícia avançada em tempo oportuno por O JOGO.

"Bem-vindo de volta, mister Álvaro Pacheco! Juntos, vamos atingir os objetivos", assinalou o clube da Linha de Cascais, nos seus canais oficiais, relativamente ao novo técnico, lembrando o seu regresso a um clube que representou enquanto jogador, nas épocas 1997/1998 e 1998/1999.

Pacheco, de 51 anos, esteve fora do ativo quase sete meses depois de ter sido demitido do comando técnico do Vizela, clube que orientou entre a época 2019/2020 e novembro de 2022.

O treinador, que assinou contrato válido por uma temporada, até junho de 2024, vai ocupar o lugar que pertencia a Ricardo Soares, que solicitou o término do seu contrato poucas semanas após ter garantido a manutenção na I Liga portuguesa de futebol para os 'canarinhos'.

O Estoril Praia, que já prepara a nova época no escalão principal do futebol português, terminou o último campeonato português no 14.º lugar, tendo atingido a quarta eliminatória da Taça de Portugal e não indo além da fase de grupos da Taça da Liga em 2022/2023.