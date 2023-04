Ricardo Soares inconformado: "O resultado é completamente exagerado"

Declarações de Ricardo Soares, treinador estorilista, após o Braga-Estoril (4-1), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Defrontámos uma excelente equipa, que está a fazer um grande campeonato e que, além de bem orientada, tem jogadores com uma qualidade individual muito grande, que, no último terço ofensivo, fazem a diferença e transformam um lance normal num de muito perigo ou de golo".

Estoril cometeu cinco faltas, Braga fez 15: "Não cometemos faltas porque estivemos sempre seguros no nosso jogo. Há equipas que param o jogo com faltas, outras com organização. Fizemos uma excelente primeira parte, saíamos várias vezes em transição e na primeira vez que o Braga sai em transição sofremos um golo num lance em que pedimos falta".

O que faltou para retirar pontos do jogo? "Fizemos o empate no início da segunda parte, o jogo estava equilibrado, houve mais uma falta de um jogador [do Braga] que devia ter sido expulso e isso não aconteceu. O penálti também me deixa muitas dúvidas e ficámos fora da discussão do resultado. O resultado é completamente exagerado, não corresponde à realidade do jogo, estou triste pelos meus jogadores pelo que demonstraram em campo. Queríamos ter tido mais bola, mas a qualidade do Braga obrigou-nos a andar atrás dela. Sou treinador de futebol, não sou mágico, mágico é o meu clube, estou há muito pouco tempo aqui. Dizer que faço e aconteço é no café e no sofá".

