"O quarto lugar no final da época era uma coisa, à 12.ª jornada não significa mais nada do que isso"

Redação com Lusa

Declarações de Bruno Pinheiro, no final do encontro com o Santa Clara (2-2)

Jogo: "Acho o resultado justo. Não fomos melhores, não fomos piores, e por isso o resultado é justo."

Mérito dos adversários: "Tem havido mérito dos adversários para não vencermos, mas não nos podemos esquecer da nossa realidade: subimos de divisão este ano, temos um orçamento baixo e a realidade é essa. Temos dificuldades, em casa já defrontámos Benfica e Sporting, por exemplo, mas não acredito que haja maldição ao não ganharmos em casa."

Quarto lugar: "Não olho para a tabela, não me dá nada. Vamos a Braga como a qualquer outro campo, para ganhar três pontos. O quarto lugar no final da época era uma coisa, à 12.ª jornada tem um sabor bom, mas não significa mais nada do que isso."