Declarações de Nélson Veríssimo após o Famalicão-Estoril (1-0), partida da 18ª jornada da Liga Bwin

Sobre o golo: "Foi um erro coletivo. O plano para a segunda parte passou por dar continuidade aos últimos minutos da primeira parte, onde conseguimos chegar com mais critério ao último terço. O objetivo era esse e sentimos que a equipa na segunda parte entrou bem.Depois com o golo sofrido a equipa teve de correr atrás do prejuízo. O resultado acaba por ser injusto para nós, mas não conseguimos chegar ao golo e levar daqui o empate."

Arriscar: "Temos de pensar já no próximo jogo com o Guimarães que é muito importante. No nosso processo defensivo o médio encaixa numa linha de cinco. No processo ofensivo, esse jogador sobe para o meio-campo. Quando introduzimos jogadores nas alas, aí passamos a jogar com uma linha de quatro, mas que os avançados fizessem mais pressão sobre os centrais. Foi uma fase em que arriscámos mais e, por vezes, o Famalicão apanhou a nossa equipa desequilibrada."

O mercado: "Até fechar o mercado, tudo é possível. Queremos ter um plantel competitivo, temos posições identificadas e há pelo menos duas em que precisamos de jogadores. O Pizzi enquadra-se naquilo que queremos, se vai ser possível, já me ultrapassa. O Erison vai regressar ao Botafogo".