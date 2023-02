Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, após a derrota (1-3) frente ao Paços de Ferreira, na ronda 21 do campeonato.

A derrota: "Pela diferença pontual que poderíamos conseguir se tivéssemos alcançado a vitória, o jogo teria uma importância acrescida e a verdade é que nunca nos passou pela cabeça não respeitar o Paços de Ferreira. A equipa perdeu a confiança necessária para enfrentar o resto do jogo, fomos uma equipa longe do que esperamos e do que efetivamente sabemos que temos. Fomos para intervalo com uma desvantagem de dois golos e, seguindo a mesma lógica que tivemos com o Boavista, entrámos para a segunda parte a tentar marcar o mais cedo possível."

Trabalho: "Sabíamos que por alguma juventude que temos no plantel, perante uma fase menos positiva, poderíamos ter respostas não tão consistentes como as que gostaríamos. A qualidade está cá, portanto, há que continuar a trabalhar, obviamente que saímos daqui todos frustrados."

Bolas paradas: "Olhando para os golos marcados e sofridos, sabíamos que tínhamos um problema relativamente às bolas paradas defensivas, que tínhamos garantido alguma consistência nos últimos jogos. É um momento que estávamos a controlar e hoje não conseguimos, acima de tudo porque a equipa não teve a capacidade de ser pressionante".