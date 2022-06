Notícia em França: médio do Lyon está a caminho do futebol português

RMC Sports garante que Titouan Thomas vai deixar o Lyon e assinar por três temporadas com o Estoril.

Titouan Thomas está perto de reforçar o Estoril, garante a RMC Sport. De acordo com este portal francês, o médio, de 20 anos, está a acertar a desvinculação do Lyon, com quem tinha vínculo por mais um ano, e prepara-se para assinar um contrato de três temporadas pelos canarinhos.

Trata-se de um jogador que pode atuar como médio-defensivo ou de transição e que foi internacional pelos escalões jovens de França entre os sub-16 e sub-18. É fruto da formação do Lyon, mas não cumpriu nenhum minuto no plantel principal e apenas se destacou pela equipa B.

Caso se confirme, Titouan Thomas será o segundo reforço do Estoril para a próxima época, depois do extremo Rodrigo Martins (ex-Mafra). Embora, pela idade, é provável que, numa primeira fase, o médio francês seja integrado nos sub-23.