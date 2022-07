Ex-treinador do Benfica mantém-se na Liga Bwin

Nélson Veríssimo é a solução do Estoril para colmatar a saída de Bruno Pinheiro. O ex-treinador do Benfica assume o comando da equipa da Linha já com a pré-época a decorrer, estando previsto que segunda-feira já oriente o primeiro treino.

O acordo está fechado e permite a Nélson Veríssimo manter-se na Liga Bwin, ele que dirigiu o Benfica na segunda metade da época passada.