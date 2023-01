Nélson Veríssimo quer Pizzi, mas o desejo é difícil

SAD da Amoreira já conversou com o médio internacional português, que representa o .Al Wahda e deseja regressar a Portugal. Salário elevado é entrave

Pizzi pode estar de regresso ao futebol português pela porta do Estoril. A notícia começou por ser avançada ontem de manhã pelos franceses do Foot Mercato e pelo jornalista turco Ekrem Konur, e foi confirmada por O JOGO junto de fonte dos canarinhos, que adiantou a existência de contactos entre a SAD da Amoreira e o médio internacional português, atualmente ao serviço do Al Wahda (Emirados Árabes Unidos).

Caso assine pelo Estoril nesta janela de mercado, o médio, de 33 anos, reencontra Nélson Veríssimo, atual treinador dos canarinhos, com quem trabalhou quando representou o Benfica.

Apesar de ter mais um ano de contrato com este emblema do Médio Oriente, o criativo deseja regressar a Portugal e o emblema estorilista é visto como uma boa hipótese. Além disso, caso aceitasse este desafio, Pizzi reencontraria Nélson Veríssimo, último treinador com quem trabalhou no Benfica, e que atualmente comanda o Estoril.

Contudo, o ordenado auferido pelo jogador pode ser um entrave às pretensões dos canarinhos. O médio, de 33 anos, recebe dois milhões de euros por ano, valor muito elevado para os cofres da Amoreira.

De qualquer forma, o facto de Pizzi querer voltar a Portugal, depois das experiências no Basaksehir (Turquia) e Al Wahda, pode fazer pender a balança para os estorilistas.