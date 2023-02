Nélson Veríssimo pressionado e próximos jogos podem ser determinantes

Jogos contra o Boavista e o Rio Ave podem ser cruciais para a continuidade do treinador, que, por enquanto, está seguro.

Não está fácil a vida de Nélson Veríssimo no comando do Estoril. Os canarinhos atravessam um ciclo de três derrotas seguidas e, embora com menos um jogo, a equipa está em 14.º lugar na tabela, com mais quatro pontos do que o posto de play-off de permanência.

A ausência de vitórias deixa o treinador canarinho mais pressionado e, apesar de manter a confiança da SAD, os dois próximos jogos poderão ser determinantes para definir o seu futuro no clube, apurou O JOGO.

Escolhido para render Bruno Pinheiro no verão, Nélson Veríssimo até começou bem a época, mas, desde meados de outubro, apenas venceu um encontro. Agora segue-se a receção ao Boavista na quinta-feira, num jogo em atraso da 14.ª jornada, e depois a ida ao terreno do Rio Ave, agendada para segunda-feira. -m.g.p.