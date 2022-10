Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, após o jogo da 11.ª jornada da I Liga, disputado em Portimão e que terminou com o empate 1-1.

Arbitragem: "O minuto 66 acabou por deixar o jogo esquisito. Todos temos tardes más, eu já tive como treinador e também quando jogava, mas não quero com isto dizer que o árbitro [Gustavo Correia] teve uma tarde má ou esteve mal durante todo o jogo. Não quero meter o ónus deste resultado nele, mas há formas diferentes de gerir o jogo. Futebol é contacto, é paixão, é viver intensamente os lances e julgo que podia ter-se evitado uma expulsão com um aviso. O João Carvalho foi um dos que foram expulsos no banco [aos 90, após ter sido substituído], por uma expressão normal num campo de futebol, o outro foi o meu assistente Marco Pimenta. O jogo teve essa fase em que foi mais vivido, mais agressivo, podia ter havido outra capacidade para gerir, mas como eu já tive más decisões, o árbitro também teve e é uma pena não podermos contar com o Dani Figueira e com o João Carvalho no próximo jogo [frente ao Benfica], assim como o Pedro Álvaro, que completou uma série de cartões amarelos."

Análise ao jogo: "O Portimonense entrou melhor do que nós, sabíamos que ia ser um objetivo deles, pelos últimos resultados e por sermos um adversário direto. Tivemos dificuldades mas julgo que fomos crescendo, na primeira parte, conseguimos ligar melhor o jogo, a quebrar a primeira linha de pressão do Portimonense. Tirámos vantagem e o golo surge de uma circulação de bola assim. Acabámos a primeira parte em vantagem com mérito. Na segunda parte, houve situações nas duas balizas, acho que o resultado acaba por ser justo. Mas, em igualdade numérica, podíamos ter tido outros argumentos para discutir o resultado. Não quero deixar de dar uma palavra aos nossos jogadores, pela união que demonstraram."