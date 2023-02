Nélson Veríssimo e a saída do Estoril: "Este não era, obviamente, o fim esperado"

Treinador protagoniza a nona chicotada da Liga Bwin.

Nélson Veríssimo deixou esta sexta-feira o comando técnico do Estoril, protagonizando a nona chicotada da Liga Bwin. O treinador recorreu às redes sociais para reagir e deixar várias mensagens de agradecimento.

"Chegou ao fim a minha ligação ao Estoril. Este não era, obviamente, o fim esperado, por nenhuma das partes, mas, em futebol, os resultados mandam e as decisões respeitam-se, de cabeça levantada. Assumimos a saída fazendo votos de que a mudança possa manter o Estoril na rota dos objetivos traçados", começou por escrever, deixando de seguida uma sequência de agradecimentos, "sem qualquer ressentimento".

"Para o Presidente da Estoril Praia SAD, Ignacio Beristain, pela forma como sempre me apoiou - e a toda a equipa técnica - e pela elevação demonstrada durante todo este processo. Para a minha equipa técnica e para todos os profissionais, em torno do plantel profissional; pelo profissionalismo e empenho sempre demonstrados; pela confiança no processo, no trabalho e no valor da equipa. Para os adeptos. O futebol é sobretudo para vós. O Estoril é um clube com uma cultura especial, os seus adeptos merecem o melhor e ficarão para sempre no meu coração. Para os jogadores, principalmente para os jogadores, pela dedicação, pelo comprometimento e pela lealdade. Estamos seguros de que, com trabalho, tempo e serenidade, vão ter oportunidade de expressar toda a qualidade e aliar boas exibições à posição na tabela classificativa. Até já!", concluiu Veríssimo.

Ricardo Soares é o homem que se segue na liderança do Estoril.