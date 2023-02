Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, após a derrota na receção ao Vitória de Guimarães, por 1-0, na 19.ª jornada da Liga Bwin.

Erro: "Fizemos um bom jogo. Na primeira parte estivemos bem e a segunda foi mais dividida, até porque, com o decorrer do tempo, fomos arriscando e a equipa perdeu algum discernimento. Os detalhes fazem a diferença e nós cometemos um erro, sofremos o golo e perdemos três pontos. Ainda assim, criámos oportunidades suficientes para marcar, mérito do guarda-redes [Bruno Varela] e da forma com o V. Guimarães conseguiu suster os nossos ataques. Demérito também nosso por não termos concretizado as oportunidades que criámos"

Críticas: "Faltou mais critério no último terço do campo e também que quem entre acrescente mais. Tenho passado essa mensagem que todos contam, mas quem entra tem de acrescentar mais do que a equipa está a realizar e hoje isso não aconteceu. Responsabilidade minha."

Erros: "Olhando para o nosso percurso na I Liga, não nos podemos esquecer dos adversários com quem jogámos em casa, nomeadamente os grandes e o Braga, equipas que, em teoria, podíamos não conquistar pontos, mas empatámos com o FC Porto. Temos alguma juventude que revela alguma inconsistência e isso é ultrapassado a jogar e a cometer erros, mas estamos na alta competição e os erros pagam-se caro. Hoje custaram mais três pontos."

Chicotada? "Continuar? Nem se coloca em causa."