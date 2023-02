Nélson Veríssimo: "Acho que foi o jogo mais tranquilo que tive dos últimos"

Declarações de Nélson Veríssimo após o Estoril-Boavista (2-1), partida em atraso da 14ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Curiosamente acho que foi o jogo mais tranquilo que tive dos últimos. O que temos vindo a fazer e a resposta dos jogadores dá conforto. Querem remar no mesmo sentido, com o mesmo ritmo, e assim é mais fácil. Entrámos mal com golo sofrido aos 4', a equipa perdeu tranquilidade. Não podemos fugir aos últimos resultados. Depois a equipa foi conseguindo ligar o jogo e chegando a zonas de finalização."

O intervalo: "Sentimos ao intervalo que mesmo em desvantagem o jogo estava a ir para o nosso lado. Depois do intervalo a cada 20 minutos podíamos fazer um golo. Na segunda parte as situações de golo foram acontecendo, a partir do primeiro entra o segundo e fomos controlando. O Boavista podia ter empatado numa situação, mas fora isso, estivemos nós mais próximos do terceiro que o Boavista do segundo.

Eficácia: "Dá ânimo. O facto de jogarmos com equipas com menos um elemento torna mais difícil, recuam, fecham-se para perto da baliza. Conseguimos desmontando o posicionamento defensivo do Boavista. Esses números revelam a vontade e a crença. Não é fácil depois de três jogos a perder. A reação foi de tirar o chapéu aos jogadores. Para terminar quero mandar um abraço a Chiquinho Conde que está a passar um momento difícil."