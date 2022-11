Declarações do treinador do Estoril após a derrota em casa do Santa Clara (3-1), na ronda 13 do campeonato.

A derrota: "Acima de tudo, demérito da nossa parte. Não tirar mérito ao que o Santa Clara fez hoje, porque venceu com dois golos de diferença. Entrámos bem no jogo, culminou com a vantagem a que chegámos. Passados quatro minutos, o Santa Clara chega ao empate numa bola parada e perto do intervalo ganha vantagem num lance onde defensivamente estivemos muito mal. Não tivemos a concentração competitiva que devíamos ter tido para bloquear a saída do Santa Clara."

Estratégia: "O objetivo seria nos primeiros minutos [do segundo tempo] fazer o golo que nos daria a igualdade. Não conseguimos. A equipa, na minha opinião, devia ter dado outra resposta, que acabou por não dar."

Reflexão: "Quando uma equipa está em vantagem e permite que a equipa contrária dê a volta, tem sempre impacto negativo. Cabe depois à equipa dar resposta à situação que aconteceu. Não demos a resposta que pretendíamos. Vínhamos com o desejo e ambição de levar os três pontos. Não conseguimos. Agora, é refletir e analisar este jogo e preparar a equipa para o próximo jogo do Tondela para a Taça da Liga."