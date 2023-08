Ndiaye tem pretendentes na Turquia e pode sair do Estoril

Contratado ao FC Porto em 2022, o médio senegalês não foi convocado na primeira jornada.

Fora das escolhas iniciais do treinador Álvaro Pacheco nos três jogos oficiais já disputados esta época, Ndiaye pode deixar o Estoril. O médio senegalês, de 22 anos, tem pretendentes no futebol turco e este pode ser o seu próximo destino, apesar de ter mais dois anos de contrato com os canarinhos.

Contratado ao FC Porto no verão de 2022, Ndiaye foi utilizado em 32 jogos na temporada transata. Já no presente ano, apenas atuou 21 minutos frente ao Belenenses, para a Taça da Liga, e nem foi convocado na primeira jornada do campeonato, ante o Arouca.