"Não foi o resultado que queríamos, mas fica o potencial dos nossos jogadores"

Declarações de Pedro Guerreiro, treinador interino estorilista, após o Sporting-Estoril (2-0), jogo relativo à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Não foi uma semana fácil: "Primeiramente, dar uma palavra de gratidão do Estoril à equipa do Nélson Veríssimo. Por outro lado, obviamente que foram dias difíceis. O nosso team manager também merece elogios, procurou a logística para podermos treinar à tarde. Não foi o resultado que gostaríamos, mas fica a imagem do potencial dos nossos jogadores e, como disse antes do jogo, há coisas na vida que ninguém faz por nós e temos de fazer o nosso caminho".

Análise: "Nós, pelo momento em que estamos, baixámos as linhas e procurámos controlar as linhas do Sporting e partir em transições. Por momentos conseguimos transições perigosas, mas acho que é uma vitória justa do Sporting. Teve alguma felicidade no primeiro golo e houve alguma passividade da nossa parte no segundo, mas não há nada a dizer sobre o resultado. Mas estou orgulhoso pelos jogadores".

Tentou jogar a partir de trás: "O que está bem feito é para aproveitar. Nesse sentido, o mérito vai para a anterior equipa técnica. Nós, com três treinos, tentámos alinhavar mas o resto é da equipa técnica [de Nélson Veríssimo]".

O que lhe pediu a direção do Estoril? "A direção pediu-me para amanhã preparar a equipa de sub-23. Sou um funcionário do clube e foi-me pedido que orientasse este período transitório".

