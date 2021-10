"Não deixa de ser o Benfica, até quando tem resultados menos positivos"

O guarda-redes Dani Figueira espera uma noite de muito trabalho contra o Benfica, um adversário sempre poderoso, mesmo nos momentos em que não está a jogar tão bem.

O Estoril recebe este sábado o líder Benfica, um jogo no qual vai tentar mostrar que o atual quarto lugar na Liga Bwin não é um acaso. Dani Figueira garante, a O JOGO, que "a equipa está motivada, até pela forma como tem jogado", e que "o treinador Bruno Pinheiro tem transmitido muita confiança". "Acreditamos muito na nossa forma de jogar e vamos encarar este jogo da mesma maneira do que os outros. Vamos ser fiéis a um estilo que nos trouxe até aqui", analisou o guarda-redes.

Pela frente, os canarinhos têm um adversário, que, apesar de liderar, vem de um empate com o V. Guimarães, para a Taça da Liga, e uma vitória suada ante o Vizela, na Liga Bwin. Mesmo assim, o guardião, de 23 anos, não espera uma águia fragilizada. "Não deixa de ser Benfica, até quando tem resultados menos positivos. Estão em todas as competições e estamos a falar de um dos grandes de Portugal", realçou Dani Figueira, que espera uma noite com muito trabalho: "Todos conhecemos os jogadores do plantel do Benfica, têm muita qualidade. Mas vamos encarar este jogo da mesma forma e estamos a trabalhar bem para anular as principais armas do adversário."

No ano passado, o Estoril defrontou por duas vezes o Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal. O guarda-redes, que ficou de fora nesses encontros, considera que não houve grandes mudanças nas duas equipas. "Podem ter entrado jogadores novos, mas os treinadores são os mesmos", avaliou o camisola 99.