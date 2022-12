Médio português está de regresso a Portugal e ao Estoril

Médio de 26 anos volta por empréstimo dos belgas do Leuven. Rosier está de saída.

Gamboa está de regresso ao Estoril. O médio, 26 anos, que no último verão assinou um contrato até 2025 pelo Leuven, chegou na quarta-feira a Lisboa. O jogador natural da Póvoa de Varzim, que nas duas últimas épocas representou o Estoril, vai assumir um compromisso, por empréstimo dos belgas, até ao final da temporada. Na tarde desta quinta-feira, Gamboa já deve a assistir à receção ao Boavista, um jogo em que Nélson Veríssimo admitiu que a equipa "está ansiosa no bom sentido".

"Desde o jogo com o Famalicão, tivemos 11 dias para trabalhar e reforçar alguns conteúdos. Fizemos uma análise e uma reflexão, tendo em conta os últimos resultados. Houve ainda o regresso de alguns jogadores que estavam impedidos. Estamos muito otimistas para o reinício", afirmou o treinador do Estoril, que deixará de contar com Rosier. O médio francês está em final de contrato e, por não querer renovar, rumará a outras paragens em janeiro. O Blackpool, do Championship, é o destino provável.