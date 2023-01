Médio-ofensivo regressa ao futebol português para reforçar o Estoril

SAD canarinha chegou a acordo com o Reims para o empréstimo de Rafik Guitane, médio-ofensivo francês, até final da temporada. Cedência tem opção de compra de 500 mil euros

Rafik Guitane vai ser reforço do Estoril. O médio-ofensivo, de 23 anos, que já representou o

Marítimo, chega à Amoreira por empréstimo do Reims, podendo o clube da Liga Bwin acionar uma cláusula de compra, no valor de 500 mil euros, no final da temporada.

Nas últimas duas temporadas, Rafik Guitane representou o Marítimo, também por

empréstimo do emblema francês. Aliás, o criativo esteve associado aos madeirenses durante

este defeso, mas o seu destino é mesmo o Estoril.