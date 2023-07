Martim Filipe e Gui Magalhães espreitam vaga no plantel do Estoril

Os dois sub-23 devem continuar às ordens do técnico canarinho pelo menos até dia 12, data em que Bernardo Vital integra os treinos

Martim Filipe e Gui Magalhães estão a treinar com o plantel principal do Estoril e tentam convencer o treinador Álvaro Pacheco de que podem ficar com a vaga de central que ainda falta preencher.

Os dois sub-23 devem continuar às ordens do técnico canarinho pelo menos até dia 12, data em que Bernardo Vital integra os treinos, depois da participação no Europeu de sub-21.