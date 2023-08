Mangala está para as curvas: "Estou bem, pouco a pouco vou crescer com a equipa"

Mangala com a camisola do Estoril

Central francês marcou o primeiro golo do Estoril no triunfo frente ao Rio Ave.

Eliaquim Mangala regressou esta temporada ao futebol português e esteve em foco no triunfo do Estoril frente ao Rio Ave. O central francês apontou o primeiro golo do encontro, festejando de novo na I Liga, depois de ter contribuído para a goleada (4-0) do FC Porto frente ao Olhanense, a 20 de dezembro de 2013.

"Fiquei muito contente por ter ajudado a equipa, hoje fiz um golo, mas o mais importante é o que fizemos. Fizemos uma boa segunda parte, não sofremos golos, o que também é importante. Estou feliz pela equipa", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Crescemos pouco a pouco, fizemos um golo e depois fomos muito inteligentes", apontou, mostrando estar a caminho da boa forma. "Estou bem, pouco a pouco vou crescer com a equipa. O mais importante é ganhar minutos e confiança", rematou o central de 32 anos.