Mais uma renovação de contrato no Estoril: Tiago Santos seguro até 2025

Estoril Praia renova com lateral Tiago Santos até 2025.

O Estoril anunciou, esta segunda-feira, a renovação do futebolista Tiago Santos até ao verão de 2025, dando continuidade a uma reabertura de mercado na qual já anunciou uma contratação e três renovações contratuais.

"Continuar em casa? O Tiago Santos diz que sim," começou por anunciar o clube da Linha de Cascais, em texto publicado nas suas redes sociais, no qual deixou vincada a satisfação pelo rendimento do jogador de 20 anos desde a sua chegada ao clube, motivo pelo qual avançou para a renovação com o atleta para as próximas duas temporadas, com término no final da época 2024/25.

Depois de ter assegurado a contratação do médio João Gamboa e as renovações do defesa Joãozinho e do guarda-redes Dani Figueira, o Estoril garantiu a continuidade de Tiago Santos e destacou a sua evolução, que tem motivado elogios e lhe possibilitou tornar-se um indiscutível para o treinador dos canarinhos, Nélson Veríssimo, tendo até ao momento somado 16 aparições nas várias provas disputadas pelo clube na presente temporada.

"Começou a época na equipa sub-23, passou para a equipa principal e agora prolonga o vínculo com o Mágico até 2025", indicou o emblema da Amoreira, que no mesmo texto junta as primeiras palavras do lateral direito após a renovação de contrato.

Muito feliz pela ascensão que a sua carreira atravessa no momento atual, Tiago Santos declarou-se "muito feliz pela renovação e ansioso por retribuir em campo a confiança depositada" na segunda metade da temporada para os 'estorilistas'.

O promissor lateral chegou ao Estoril há um ano, para a equipa sub-23 dos canarinhos, ao serviço da qual conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação depois de ter colocado fim a uma longa ligação com o Sporting, onde cumpriu praticamente toda a formação e em duas etapas, com uma interrupção pelo meio.

Tiago Santos representou o Sporting, numa primeira instância, entre 2009 e 2017, tendo cumprido dois anos fora do clube verde e branco ao serviço do Oeiras (juvenis), em 2017/2018, e Sacavenense (juvenis e juniores), em 2018/2019, onde o seu rendimento o levou a regressar aos quadros sportinguistas até 2022.