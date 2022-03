Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após o empate 0-0 no reduto do Gil Vicente, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Análise Sérgio Conceição: "Se houve mais medo de perder do que vontade de ganhar? Sim, a história do jogo é um pouco por aí. Começámos bem, mas com o passar do tempo, contra uma equipa que está mais confortável porque tem tido belíssimos resultados, por mérito próprio, e nós, por outro lado, com alguma irregularidade de resultados. Temos estado bem, a entrar a ganhar, mas depois temos perdido alguns nas partes finais, pelo que é normal esta intranquilidade com o aproximar do apito final porque não queremos desperdiçar pontos nos últimos minutos. Foi um jogo extremamente difícil, contra uma equipa muito bem trabalhada, com muita qualidade coletiva e individual, considero que é um ponto importante para nós."

Não ter sofrido golos: "O trabalho não foi por aí além, jogámos domingo, basicamente foi recuperar atletas, nem sempre dá para trabalhar tudo. No último jogo [2-3, com o Boavista], sofremos dois golos de cabeça, estava muito vento o que não ajudou nada a defender essas bolas, mas a equipa tem estado bem."