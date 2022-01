Lucho Vega regressa ao Estoril e extremo dos quadros da Roma é hipótese

O médio argentino vai integrar o plantel, depois de ter estado cedido ao Alcorcón na primeira fase da época. Já Ruben Providence pode chegar por empréstimo da. Roma

Lucho Vega está de regresso ao Estoril. O médio argentino, de 22 anos, esteve emprestado ao Alcorcón, clube espanhol pelo qual fez 18 jogos, mas, vai voltar ao plantel do Estoril e começar a trabalhar esta semana sob as ordens de Bruno Pinheiro.

Antes da ida para Espanha, o Lucho Veja ainda atuou em quatro jogos pelos canarinhos esta época.

As movimentações no último dia de mercado não devem ficar por aqui e pode chegar um reforço para o ataque do emblema da Amoreira. Trata-se de Ruben Providence, extremo, de 20 anos, que pertence à Roma (Itália) e pode chegar por empréstimo. Nos últimos seis meses, o ala esteve cedido ao Club Brugge (Bélgica).