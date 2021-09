Lucas Áfrico, o Sporting e o momento do Estoril: "Objetivo é manter a equipa na Liga Bwin"

Entrevista exclusiva de O JOGO com Lucas Áfrico, defesa-central do Estoril.

Lucas Áfrico, defesa-central do Estoril, é um dos principais destaques do clube neste arranque na Liga Bwin. Os canarinhos são os atuais vice-líderes da competição, com 13 pontos (quatro vitórias e um empate em cinco jornadas). Tem apenas dois pontos a menos que o líder Benfica. Apesar do bom momento, o jogador de 26 anos garante que o objetivo da equipa é apenas evitar a despromoção no final da época. Ele também aborda o jogo deste domingo com o Sporting, o maior desafio do Estoril até aqui. Leia abaixo a entrevista exclusiva de O JOGO.

Como explicar o sucesso tão grande do Estoril neste início de campeonato?

"A fórmula secreta nunca vai existir. Existe muito trabalho. Um dos fatores que predominam é a nossa forma de viver dentro do clube internamente. O nosso ambiente é muito harmonioso, o treinador [Bruno Pinheiro] é uma pessoa fantástica, sabe muito de futebol, é amigo de todos e é o carro-chefe deste ambiente dentro do clube. Com muito esforço, tudo começa de dentro para fora. Acredito que esse é um dos fatores do nosso sucesso: o nosso bom ambiente."

Bruno Pinheiro falou após a vitória com o Tondela que era ridículo falar na tabela classificativa agora. Mas será que não passa na cabeça do plantel conseguir fazer história?

"O nosso primeiro objetivo é a permanência do Estoril na elite do futebol português. É muito cedo para aumentarmos a euforia, criar essa atmosfera. Ignoramos um pouco essa situação. Estamos a viver o agora. Queremos aproveitar cada jogo. Ir jogo a jogo, degrau a degrau. Uma das formas de gerir toda essa repercussão, toda essa confiança que estão a depositar na nossa equipa é essa. Claro que tivemos um arranque muito bom, impressionante, todos estão felizes com isso, mas queremos viver jogo após jogo. Isso é importante para estar bem na tabela. Mas o nosso primeiro objetivo é manter a equipa na Liga Bwin."

Mas esperavam arrancar tão bem?

"Sabemos que temos grandes jogadores, uma equipa muito qualificada, onde todos confiam uns nos outros. O nosso ambiente também é muito bom e tudo acaba por fluir de uma forma natural. Estamos felizes pelos resultados, mas é consequência de muito trabalho e muito esforço."

Apesar do arranque, muitos ainda esperam um jogo do Estoril com um dos grandes. Há agora o encontro com o Sporting. Qual deve ser a postura do Estoril para o jogo?

"Sabemos que vamos enfrentar o atual campeão nacional, sabemos da qualidade deles, sabemos que será um grande desafio, mas por outro lado também confiamos em nós. Em todos os jogos entramos para somar, pontuar e nesse jogo não será diferente. E também olhamos mais para nós do que para o adversário. Não temos outra forma de entrar em campo senão a pensar em pontuar. E não vai ser diferente no domingo. Vamos ter a mesma postura de todos os jogos, de querer sempre somar, de jogar e colocar em prática o nosso conceito de jogo e a nossa identidade. Isso não pode mudar nunca."

O Sporting tem vários jogadores importantes. Há algum jogador que merece uma atenção especial da sua parte?

"Acho que todos os jogadores do Sporting precisam de atenção. Estamos a falar dos atuais campeões nacionais. Temos que estar atentos a todos os jogadores, mas o jogo é jogado dentro das quatro linhas. Temos que manter o foco em todos os jogadores. Sabemos o que tem que ser feito, vamos tentar minimizar ao máximo as ações do adversário e aproveitar as nossas oportunidades."

Sobre a sua área, que é o sistema defensivo. O Estoril só sofreu três golos em cinco jogos. Como é que avalias teu desempenho pessoal neste arranque de campeonato?

"Posso dizer que estou a viver o auge da minha carreira em Portugal, estou muito bem. A minha avaliação individual é muito boa, muito positiva. Mas quero crescer a cada jogo, evoluir para ajudar meus companheiros. E nosso sector defensivo começa lá na frente com o ponta de lança. Cada um a fazer bem a sua função dificilmente vamos sofrer golos. É um trabalho em conjunto e não de uma peça específica."

E quais teus planos para o futuro? Sonhas em chegar a um dos grande de Portugal?

"Planeio o melhor para mim sempre. Sempre sonhei em jogar na Europa, estou no segundo clube e quero estar sempre a crescer para atingir clubes grandes. Seja aqui ou fora de Portugal, mas o meu objetivo é subir de nível a cada ano."