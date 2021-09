Lucas Áfrico e o momento do Estoril: "A energia de toda a equipa é muito boa"

Lucas Áfrico, defesa do Estoril

Estoril vai ter o maior desafio da Liga Bwin até ao momento no próximo domingo, quando receber o Sporting.

Equipa sensação da Liga Bwin nas cinco jornadas iniciais, o Estoril está a tentar blindar-se dos elogios. Logo após a vitória diante do Tondela na noite da última segunda-feira, o treinador Bruno Pinheiro afirmou que era "ridículo falar em tabela classificativa". As declarações do comandante estão a ser seguidas também pelo plantel.

Um dos destaques da equipa vice-líder do campeonato, dois pontos atrás do Benfica, o defesa Lucas Áfrico afirmou que o momento é de manter a humildade. O Estoril venceu quatro jogos e empatou um em cinco jornadas. Já são três vitórias consecutivas. Mas nada de deslumbramento.

"Assim que o jogo terminou, reunimo-nos no centro do relvado e parabenizamos todos os jogadores pelos esforços e principalmente pela vitória. Sabemos que é só o começo e temos que manter a humildade e os pés no chão para continuar somando bons resultados na época", disse Áfrico.

"A energia de toda a equipa é muito boa, estamos fechados e a trabalhar cada vez mais", acrescentou o defesa brasileiro titular nos cinco jogos da competição.

No próximo domingo, o Estoril terá o maior desafio do campeonato até aqui. A equipa de Bruno Pinheiro irá receber o atual campeão Sporting, no Estádio António Coimbra da Mota.