Lucas Áfrico e a baliza invicta do Estoril: "Seguir o ritmo e ter a melhor defesa da Liga"

Estoril tem uma das duas defesas que ainda não sofreram golos na Liga Bwin.

O Estoril arrancou bem nas duas primeiras jornadas da Liga Bwin. Em dois jogos, somou uma vitória e um empate, quatro pontos que o deixam na quinta posição da competição. Muito disso deve-se ao bom desempenho do sistema defensivo. A equipa do treinador Bruno Pinheiro é, ao lado do Gil Vicente, uma das únicas que não sofreram golos até aqui.

O Estoril estreou-se com vitória diante do Arouca (0-2) e empatou em casa com o V. Guimarães (0-0) na última jornada. Um dos reforços da equipa para esta época, o defesa brasileiro Lucas Áfrico este no onze inicial durante todos os minutos nos dois jogos e comemorou o bom arranque na temporada.

"As equipas de Portugal são muito qualificadas e sabemos disso. No entanto, estamos a esforçar-nos ao máximo. Além disso, a nossa equipa ainda pode se reforçar ainda mais com a janela de transferências aberta", disse.

"É um começo de competição muito animador para todos nós. Queremos seguir o ritmo e ter a melhor defesa da competição. Isso é fruto de todo o nosso trabalho, fizemos boas contratações e estamos a nos adaptar bem aqui", acrescentou o defesa que na última época defendeu o emblema do Marítimo.