Leo Ruiz é alvo do interesse dos colombianos do Deportivo Cali

Imprensa do país sul-americano avança com a existência de negociações. Sporting receberá 50 por cento do valor associado ao eventual negócio pelo dianteiro de 25 anos

Com o intuito de ocupar uma vaga em aberto no setor ofensivo, o Deportivo Cali, clube primodivisionário da Colômbia, está interessado em contratar Leonardo Ruiz, avançado que assinou, a custo zero, pelo Estoril no início desta temporada.

A Imprensa colombiana refere que as negociações pelo avançado entre o emblema da Liga Bwin e o Deportivo Cali "estão avançadas" e que a proposta "seduz" o jogador de 25 anos, cujo contrato com os estorilistas é válido até julho de 2024.

Além do Deportivo Cali, denota a mesma fonte citada, também o Millonarios e America de Cali gostariam de contar com Leonardo Ruiz nas respetivas fileiras.

Caso se concretize o negócio para a transferência do avançado colombiano, o Sporting receberá 50 por cento do valor associado, direito que ficou assegurado no final de 2020/21, por altura da rescisão contratual com o clube de Alvalade.

Nesta temporada, Leonardo Ruiz contabiliza cinco golos - quatro deles na atual edição da Taça de Portugal - pelo Estoril Praia, ao longo de um tempo de utilização reduzido: 328 minutos repartidos por 10 jogos disputados.