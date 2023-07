Lea Siliki recusou proposta da Suíça e quer voltar a França

Médio do Estoril fez 25 jogos na última época

De acordo com informação do L'Équipe, o avançado do Estoril Lea Siliki já recusou neste defeso uma proposta do Yverdon, da Suíça, e deseja voltar a França.

Internacional pelos Camarões, o médio cresceu em França e passou pelas escolas de Gonesse, PSG e Guinguamp. Como profissional jogou no Rennes, Middlesborough e Estoril, na última temporada (disputou 25 jogos e marcou quatro golos).

A publicação refere que o Estoril poderia libertá-lo dos dois anos que restam no contrato e que Lea Siliki estaria disposto até a jogar na segunda divisão gaulesa.