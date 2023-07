Holsgrove sai do Paços de Ferreiora para o Olympiacos e foi emprestado ao Estoril

Médio escocês representou o Paços de Ferreira na última época. Chega emprestado pelo Olympiacos

O médio escocês Jordan Holsgrove está de regresso a Portugal após ter assinado pelo Estoril Praia, por empréstimo de uma época, anunciou hoje o clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol.

O médio de 23 anos tinha cumprido a primeira experiência no futebol português em 2022/2023, ao representar o Paços de Ferreira depois de ter cumprido três temporadas em Espanha, ao serviço de Atlético Baleares - uma época, por empréstimo dos ingleses do Reading - e outras duas no Celta de Vigo.

Jordan Holsgrove chega ao Estoril Praia num acordo de empréstimo válido por uma temporada, que não contempla qualquer opção de compra, por parte dos gregos do Olympiakos, que contrataram o jogador este verão.

Trata-se, por isso, da quarta contratação da formação de Cascais, juntando-se ao médio Rafik Guitane (ex-Stade de Reims, França) e aos avançados Heriberto Tavares (ex-Famalicão) e Alejandro Marqués (ex-Juventus, Itália).