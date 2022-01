Jogo com o FC Porto é sábado e Estoril reage em comunicado

O Estoril-FC Porto, da 17ª jornada da Liga Bwin, vai disputar-se este sábado, conforme previsto.

O Estoril-FC Porto, da 17ª jornada da Liga Bwin, vai disputar-se este sábado, uma decisão tomada após nova reunião entre a Liga e os dois clubes.

Esta tarde, em comunicado, o clube da Linha deu conta da sua versão dos factos sobre o que se passou nos últimos dias, rematando que a decisão de manter o jogo, como agendado, para sábado "não deixa de impossibilitar a presença nas melhores condições possíveis da equipa da Estoril Praia SAD para o jogo do próximo dia 8 de janeiro".

O Estoril confirma ainda, conforme noticiado por O JOGO, que o Estoril manteve sempre o pedido de adiamento do jogo, mas que o mesmo foi recusado pelo FC Porto "por constrangimentos de calendário".

COMUNICADO

"No seguimento das notícias vindas a público nos últimos dias, entende a Estoril Praia SAD ser necessário prestar informações relativamente ao surto de Covid19 ocorrido entre os seus profissionais:

1. Dada a decisão hoje conhecida por parte da DGS que atualiza a norma sobre isolamentos, reduzindo de 10 para 7 dias o período de isolamento para pessoas infetadas que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros, a Estoril Praia SAD, no cumprimento do Regulamento de Competições da Liga, irá necessariamente estar presente na 17.ª jornada da Liga Bwin no jogo que a opõe à FC Porto SAD.

2. Ainda assim, na defesa dos interesses dos atletas e da sua condição física e com o objetivo de salvaguardar a verdade desportiva (entre jogadores (18) e membros do staff (9) foram 27 os profissionais em isolamento que não efetuaram qualquer preparação conjunta, sendo que muitos deles estiveram impedidos de treinar), a Estoril Praia SAD manteve o pedido de adiamento do jogo, pedido este que foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário.

3. Esta decisão, embora legítima, não deixa de impossibilitar a presença nas melhores condições possíveis da equipa da Estoril Praia SAD para o jogo do próximo dia 8 de janeiro.

4. A Estoril Praia SAD irá avaliar com a máxima prudência a situação física de todos os jogadores de forma a apresentar o seu melhor onze e conseguir ultrapassar mais este momento difícil, dando uma resposta à altura da história do nosso clube".